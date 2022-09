Umfrage : Tipps von Buchhändlern aus der Region

Buchhändler aus der Region geben ultimative Lesetipps für den Herbst. Foto: Nowakowski Vladi

Region Ein schöner Schmöker, ein kuscheliges Plätzchen, ein heißer Tee oder ein Glas Wein. Mehr braucht es nicht, um den Alltag für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Welchen Lesestoff empfehlen professionelle Bücherwürmer?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn die Tage zusehends kürzer und nasser werden und abends der Herbstwind um die Hausecken pfeift, wenn selbst der Hund nicht mehr vor die Tür will und ausnahmsweise auch die Katze zu sich ins Körbchen lässt - dann wird es höchste Zeit, ein gutes Buch aufzuschlagen und die Seele auf Wanderschaft zu schicken.

Doch Literatur gibt es zuhauf. Jede Neuveröffentlichung wird zum Bestseller hochgepriesen, die Schaufenster sind voll, und überhaupt sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Wie findet man also das oder die passenden Bücher für die heimeligen Herbstabende?

Wozu sind denn schließlich die Experten da. Wir haben Buchhändler aus der Region um Tipps für die Leser des Trierischen Volksfreunds gebeten. Und dabei gemerkt, dass auch die Profis die Qual der Wahl haben.

„Das Buchangebot für diesen Herbst ist so unfassbar groß und vielfältig, dass es mir sehr schwer fällt, mich auf einige wenige Bücher festzulegen“, sagt Claudia Jakoby, Chefin der Altstadt Buchhandlung in Wittlich. Dennoch, drei Bücher liegen Claudia Jakoby und ihrem Team besonders am Herzen:

„Dschinns“ von Fatma Aydemir, bereits im Frühjahr beim Hanser Verlag erschienen.

„Aydemirs großer Gesellschaftsroman erzählt von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind“, besagt der Klappentext. „Voller Wucht und Schönheit fragt „Dschinns“ nach dem Gebilde Familie, den Blick tief hineingerichtet in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus.“ Claudia Jakoby dazu: „Ein vielschichtiger, berührender Familienroman, bei dem jedes einzelne Familienmitglied eine eigene Stimme erhält. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen.“ Eine weitere Leseempfehlung, die soeben im Verlag Galiani erschienen ist: „Sisi“ von Karen Duve.

„Natürlich gibt es unzählige Bücher oder auch Filme über Sisi oder Sissi, die Kaiserin von Österreich“, sagt Jakoby.

„Doch Karen Duve zeigt mit diesem spannenden, klugen Roman ein Bild von Sisi zwischen Freiheit und Zwang. Ein großes Lesevergnügen für alle, nicht nur für die Leser von historischen Romanen. Die Autorin ist übrigens am 27. Oktober zu Gast bei uns in der Altstadt Buchhandlung“

Eine besondere Empfehlung, ein Buch, das unter allen Mitarbeiterinnen der Buchhandlung kollektive Begeisterung hervorgerufen habe, sei „Cave, Crush und Covet“ von Tracy Wolff (dtv):

„Eine Fantasyreihe, die uns sofort wieder in unsere Teenagerzeit zurückkatapultiert: eine Menge Geheimnisse, Drama,die ganz großen Gefühle und fiese Cliffhanger - wir konnten die Bücher gar nicht beiseite legen und freuten uns umso mehr, vor ein paar Tagen endlich den dritten Teil „Covet“ in unseren Händen zu halten. Tolle Schmöker für alle Altersgruppen!“

Sabine Rehm, Inhaberin der Buchhandlung Hildesheim in Prüm favorisiert unter anderem einen Roman, der es bereits auf die Shortlist zum Deutschen Bücherpreis 2022 geschafft hat: „Lügen über meine Mutter“ von Daniela Dröscher.

„Die Autorin, die aus Rheinland-Pfalz stammt, nun aber in Berlin lebt, lässt ihren Roman in den 1980er Jahren im Hunsrück spielen“, erzählt Sabine Rehm. Im weitesten Sinne dem Genre des Familienromans zuzurechnen, gehe es um das Thema „body shaming“ und darum, inwieweit gesellschaftliche Normen in das Leben der Menschen eingreifen – konkret wie der weibliche Körper in dieser Zeit zu einem Objekt der sozialen Kontrolle wurde. „Erzählt wird aus der Sicht der Tochter, die mit unserem heutigen Wissen und den Normen unserer Zeit die Vorgänge in ihrer Familie hinterfragt. Daniela Dröscher setzt in diesem autobiographisch geprägten Buch ihrer Mutter zu Lebzeiten ein liebevolles Denkmal“, sagt Rehm. Weitere Lese-Tipps aus der Prümer Buchhandlung sind „Unschuld“ von Takis Würger (erscheint zur Frankfurter Buchmesse) und mit „Wie wir Menschen die Welt eroberten“ von Yuval Noah Harari eine Geschichte für ein junges Publikum. „Harari versucht darzulegen, wie wir Menschen an die Spitze der Nahrungskette gelangt sind, obwohl wir im Vergleich mit anderen Erdenbewohnern nicht mit sonderlich viel Talenten gesegnet sind“, erzählt Rehm.

Die erste Überschneidung in der Bestenliste für den Herbst: Auch Katja Rohr von der Buchhandlung Eselsohr in Bitburg empfiehlt „Sisi“ von Karen Duve. „Die detailreichen Schilderungen und der lakonische Wortwitz machen aus diesem Buch ein ganz großes Lesevergnügen“, sagt Rohr. Mitarbeiterin Anja Hoor setzt auf Spannung. Ihr Lesetipp für den Herbst ist der Roman „Sturmrot“ von Tove Alsterdal (Rowohlt). „Die junge Polizistin Eira Sjödin kehrt von Stockholm in ihren kleinen Heimatort in Nordschweden zurück, um in der Nähe ihrer demenzkranken Mutter zu sein,“ erzählt Anja Hoor. „Mit dem Tod eines alten Mannes beginnen Nachforschungen, die sie tief zurück in die eigene Vergangenheit führen. Spannungsgeladener Auftakt einer Trilogie mit der sympathischen Polizistin Eira Sjödin.“

Ein besonderer Tipp kommt aus Schweich: „In unserem Universum sind wir unendlich“ von Sarah Sprinz (Thienemann Verlag) erzählt die Geschichte des todkranken Emil, den der Praktikant Ansel auf der Intensivstation kennenlernt. Die beiden verlieben sich Hals über Kopf, Ansel erfüllt Emils letzten Wunsch - einen Roadtrip nach Schottland. „Ich bin überwältigt von dieser intensiven, emotional tief berührenden, aber niemals kitschigen Geschichte“, sagt Karina Roth, Mitarbeiterin der Buchhandlung „die buchhändler“ in Schweich. „Man lacht und leidet mit Emil und Ansel und erlebt mit den beiden jungen Männern eine Reise voller Glück und Traurigkeit. Für mich eine der schönsten Lovestories überhaupt.“ Ihre Kollegin Sarah Wennrich aus der Belletristik-Abteilung hat eine weitere Empfehlung: „Die leise Last der Dinge“ von Ruth Ozeki (Eisele Verlag) ist ein kluges, poetisches und einfühlsames Buch mit wundervollen Charakteren und mein Lesetipp für die kalten Herbsttage.“

In der Buchhandlung Bücher Volk in Saarburg sind sich alle Mitarbeiter einig. Sie nominieren den Roman „Die karierten Mädchen“ von Alexa Hennig von Lange, den ersten Band einer Trilogie, deren Handlung vom Ende der 1920er Jahre bis in die Sechziger Jahre reicht. „Die Geschichte ist von den Lebenserinnerungen der Großmutter der Autorin inspiriert, die sie im hohen Alter auf mehr als 130 Tonbandkassetten aufgenommen hat“, erklärt Buchhändlerin Simone Schu. „Diese Erzählung ist sehr einfühlsam und fesselnd geschrieben und hat uns sehr berührt.“

Auch aus der Kinderbuchabteilung kommt ein Tipp für Leser von 9 bis elf Jahren. „Die Schule für Tag- und Nachtmagie“ von Gina Meyer ist eine spannende Schul- und Zaubereigeschichte, die mit ihrer großen Schrift sehr gut zu lesen ist“, heißt es aus der Saarburger Buchhandlung.

Zwei Favoriten für den Herbst hat Florian Valerius von der Buchhandlung Gegenlicht in Trier. „Mein absolutes Jahreshighlight ist der Roman „Jahre mit Martha“ von Martin Kordic“, erschienen im S. Fischer Verlag, sagt der Buchhändler. „Eine faszinierende Liebes- und Einwanderergeschichte und ein (Anti-) Bildungsroman. Ungewohnt anders, überraschend und betörend. Ein neues Herzensbuch.“

Der zweite Tipp sei ein epischer Schmöker, den man nicht mehr aus der Hand legen möchte und perfekt für lange Herbstabende geeignet. „In ,An den Ufern von Stellata‘ von Daniela Raimondi (Ullstein) verfolgen wir die Geschichte der Familie Casadio über sieben Generationen hinweg. Mitreißend erzählt ist das: (gescheiterte) Liebe, Verlust, (zerplatzte) Träume, Tränen, Politik, Krieg, Armut und Schicksalsschläge“, sagt Florian Valerius zum Inhalt.

Und nun ein Tipp der Redaktion: Falls die Empfehlungen der Buchhändler Sie neugierig gemacht haben, denken Sie bitte daran, dass alle die genannten Bücher in den Buchhandlungen vor Ort vorrätig sind oder bestellt werden können. Alle Buchhandlungen verfügen über Online-Shops.