Kultur : Lesung und Ausstellung im Konvikt

Prüm (red) Die Autorin Regine Brühl liest am Dienstag, 14. Januar, um 18.30 Uhr in der Zentralbücherei im Konvikt in Prüm aus ihrem Münstereifelkrimi „Fachwerkmord“. Musikalisch wird die Lesung von Michael Frangen an der Trompete begleitet.

