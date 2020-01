Dorfentwicklung : Endspurt für den Netto-Markt

Hier geht’s rein in Netto-Markt und Café, die laut Ortsbürgermeister Jürgen Holbach am Dienstag, 11. Februar, öffnen sollen. Foto: Tv/Maria Adrian

Bettingen Noch sind die Bauarbeiten für den Supermarkt in vollem Gange. In vier Wochen sollen sich die Türen für die Kunden öffnen.

Die Kinder der Grundschule Bettingen haben gerade Pause und können am Mittwochmorgen draußen spielen. Zahlreiche Bauarbeiter sind auf den zwei „Großbaustellen“ in der Ortsmitte von Bettingen beschäftigt. Während die einen sich um die neue Brücke über die Prüm kümmern, sind die anderen dabei, die Außenwände des neuen Netto-Marktes zu streichen, Kabel zu verlegen und Pflastersteine für den Supermarkt-Parkplatz ebenso. Vor und in dem neuen Gebäude sind noch zahlreiche Arbeiten zu erledigen, bevor die Kundschaft hier einkaufen oder ins Café gehen kann.