Kunstparcours Schönecken : Finale Runde bei der großen Schau im Flecken

„Cemetery of old ships“ – zu Deutsch: Friedhof der alten Schiffe von André Paquet. Foto: Veranstalter

Schönecken Der Kulturkreis Altes Amt bietet seine letzte Ausstellung im aktuellen Kultursommer, wieder geht es um „Nordlichter“.

So zeigt die Finnin Jaana Antola Malerei in Mischtechnik, Farbradierungen und Schmuck in der Galerie des Alten Amts. Drahtskulpturen der Schwedin Susann Stelling, Bilder der Niederländerin Carla Rudbach-Kars und Wandbehänge von Heather Carroll sind in der Burgkapelle zu sehen.