Planung der neuen Stromtrasse von Wittlich Richtung Bitburg geht voran : Letzte Meilen der Eifeler Megaleitung

Niederstedem/Wittlich Ein großes Stück der neuen Hochspannungstrasse durch die Eifel ist bereits fertig. Und auch die Planungen für den letzten Abschnitt zwischen Wengerohr und Niederstedem sind einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

Ob beim Kaffeekochen am Morgen, beim Arbeiten auf dem Laptop am Mittag oder am Abend vor dem Fernseher — für uns ist Strom selbstverständlich. Dass das Licht einmal ausgehen könnte, scheint unvorstellbar. Dabei ist Versorgungssicherheit keine Selbstverständlichkeit, und erfordert Aufwand. Denn seit immer mehr Atom- und Kohlekraftwerke vom Netz gehen, Windräder und Photovoltaikanlagen einspeisen, müssen Betreiber das Netz ausbauen. Dieses war ja vor der Energiewende auf den Betrieb weniger, leistungsstarker Meiler ausgelegt. Und nicht auf die heute vielen kleinen Anlagen abseits der Städte, also etwa in Eifel und Hunsrück. Gebraucht werden folglich neue Stromautobahnen, die es ermöglichen, die von Rotoren und Solarzellen erzeugte Energie über weite Strecken zu transportieren. Dorthin, wo gerade nicht die Sonne scheint, wo es windstill ist, oder keine Anlagen stehen.