Mitarbeiter könnte Sparpotenziale aufdecken : FDP fordert weiterhin Controller für Eifelkreis

Bitburg-Prüm Seit Jahren monieren Liberale, dass die Kreisverwaltung die Stelle für Steuerung und Controlling nicht besetzt. Ein solcher Mitarbeiter könnte auch mögliche Sparpotenziale aufdecken.

Seit gut zwei Jahren klafft eine Lücke im Personaltableau der Kreisverwaltung. Auf dem Verwaltungsgliederungsplan, auf dem alle wichtigen Positionen im Haus vermerkt sind, ist das ganz gut zu erkennen. Denn an der besagten Stelle steht nur „N.N.“. Was so viel bedeutet wie „Nomen nominandum“, auf Latein: „Den Namen hier einsetzen“.