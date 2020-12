Weihnachtszeit : Friedenslicht in Lichtenborn

Friedenslicht in der Kirche in Lichtenborn. Zur Feier wurde die Kirche außen wie innen bunt illuminiert. Das Friedenslicht wurde an diesem Abend in die Kirche getragen wo das Lichterkind seine Kerze daran anzünden konnte und an die Besucher weiter gab. Bild: Das Friedenslicht auf dem Weg zum Altar. Foto: Hans Krämer