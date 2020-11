AKTION : Lichterglanz und Freude an Brezeln

Bickendorf (red) Wegen der Corona-Lage konnten auch die Kinder im Eifelkreis am Martinstag nicht mit ihren Laternen durch die Straßen ziehen. Viele Gemeinden hatten sich daher etwas einfallen Anderes lassen, um die Kinder zu erfreuen: Lichteraktionen, Brezelübergaben an der Haustür und vieles mehr. Aich in Bickendorf brannten doch die Lichter: In vielen Straßenzügen standen Leuchtkörper, die Häuser waren schön und aufwendig dekoriert und in vielen Ecken brannten Feuerschalen, als Symbol für das Martinsfeuer. Zahlreiche Kinder standen vor der Haustür mit ihren Laternen und sangen Martinslieder. In drei Gruppen verteilten die Mitglieder des Gemeinderates 130 Brezeln an die Kinder, die sich genau wie alle Organisatoren über die gelungene Aktion in Corona-Zeiten freuten. Foto: tv/Silke Tures