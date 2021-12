Nachthimmel zur Weihnacht : Heute wäre es gar nicht so leicht, Bethlehem zu finden

Heute wäre es gar nicht so leicht, Bethlehem zu finden

Schalkenmehren Die Heiligen Drei Könige hätten es heute schwer, nur anhand eines Sterns ihren Weg nach Bethlehem zu finden.

Der Verein Astronomische Vereinigung Vulkaneifel am Hohen List hat das Thema unter anderem auch auf seiner Internetseite aufgegriffen und informiert darüber, dass „ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland im Alltag keine Chance hat, den prachtvollen Sternenhimmel zu bewundern, weil das Stadtlicht und die intensive Beleuchtung der Gewerbegebiete in der Peripherie von Städten diesen Himmel hat verschwinden lassen.“ Moment, aber da ist ja nur die Rede von Stadtlicht, die Sternendeuter kamen doch aus einer eher ländlichen Region?