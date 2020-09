Bitburg : Liedermacher treffen sich

Bitburg (red) Das Atelier-Käpper veranstaltet in Kooperation mit der Kulturgemeinschaft Bitburg das dritte Liedermacher-Festival im Haus Beda in Bitburg. Am Freitag, 9. Oktober, um 20 Uhr dreht sich bei dem Festival alles um das Motto „Nordlichter“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken