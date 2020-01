Medizin : Ein schwerer Kampf für Apotheken

Apothekerin Franca Giesen-Seis (links) hat die Eifel-Apotheke am Krankenhaus Bitburg vor einiger Zeit von ihrem Vater Arthur Giesen übernommen. Foto: Marius Kretschmer

Bitburg/Prüm/daun/gerolstein/Speicher Lieferengpässe, Onlinekonkurrenz und auch der Fachkräftemangel belasten die Apotheken – vor allem auf dem Land.

Auf einmal standen die Kunden vor verschlossener Tür. Im Frühsommer vergangenen Jahres hat die St. Georg-Apotheke in Binsfeld für immer zugemacht. Die Versorgung des Ortes übernahm eine Apotheke in Speicher. Die schwierige Situation auf dem Land hat viele Gründe.

Lieferengpässe „Viele Medikamente sind vergriffen oder wurden nicht produziert“, moniert Apothekerin Sophie Scheppe. Sie ist Mitinhaberin dreier Apotheken in Gerolstein, Daun und Manderscheid. Für sie seien die Lieferengpässe wohl die größte Herausforderung, die es momentan zu bestreiten gilt. „Gerade hier auf dem Land gibt es nur wenige Apotheken. Die Kunden, die bei uns im Laden stehen, müssen auch hier vor Ort versorgt werden können“, sagt Scheppe.

Medikamente seien oftmals knappe Ware. „Manche Wirkstoffe werden weltweit nur an einer Stätte produziert. Gibt es dort Ausfälle oder Fehler, dann kann nicht nachgeliefert werden“, sagt sie. Das betreffe sowohl essenzielle Medikamente wie Blutdrucktabletten als auch spezielle Wirkstoffe gegen Epilepsie. „Daher arbeiten wir auf dem Land eng zusammen, um die Versorgung der Menschen sicherzustellen.“

Laut einer Übersicht der LAK gibt es Stand 2019 im Eifelkreis 24 und in der Vulkaneifel 14 Apotheken. Zum Vergleich: Allein in der Stadt Trier gibt es 34. Mit Rezeptabholstellen – zurzeit in Bettingen Pronsfeld, Birresborn, Densborn und Hallschlag – wird versucht, das Problem anzugehen. Dort können Menschen Rezepte einwerfen und die Medikamente dann geliefert bekommen.