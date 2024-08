Ausstellung in Üttfeld-Binscheid „Hier sind alle freundlich“: Wie Niederländerin Liz die Eifel lieben lernte

Üttfeld-Binscheid · Ihre Bilder drehen sich um die Umwelt und letztlich um Menschen – und mit denen versteht sich Malerin Liesbeth Johnson-Kampen in ihrer neuen Wahlheimat prächtig. Am Sonntag zeigt sie in Binscheid eine Auswahl ihrer Arbeiten. Für einen sehr guten Zweck.

28.08.2024 , 11:46 Uhr

Hier kann man gut leben – und malen: Liesbeth Johnson-Kampen an ihrem Arbeitsplatz in Binscheid. Foto: Fritz-Peter Linden

Von Fritz-Peter Linden Redakteur in der Eifel