Hip-Hopper treten in Bitburg auf „Ich will, dass es durch die Decke geht“ – Barbier organisiert Hip-Hop-Festival in der Eifel

Erst das „Bitsummer Open-Air“ und jetzt ein Hip-Hop Festival. In Bitburg ist dieses Jahr musikalisch einiges geboten. Der Friseur und Besitzer eines Barbershops, Nadir Ramadani, möchte am 2. September mit „lil’ Bit“ – so heißt die Veranstaltung – „die Stadt wieder wachrütteln“. Der 40-Jährige ist in Bitburg geboren und betreibt den Barbershop „8 Ball“ im Karenweg. Er sagt: „Ich will, dass die Leute auch hier feiern können, ohne extra in andere Städte fahren zu müssen.“