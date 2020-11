Freizeit : Wandkalender ist fast ausverkauft

Den Wandkalender für 2021 mit Motiven aus dem Bitburger Land gibt es für 3,50 Euro in der Tourist-Info Bitburger Land in Bitburg, Römermauer 6, sowie in Kyllburg, Marktplatz 8. Foto: Tourist-Information Bitburger Land

Bitburg (red) Vom neuen Wandkalender mit Motiven aus dem Bitburger Land (der TV berichtete) sind nur noch wenige Exemplare erhältlich. Es gibt sie für 3,50 Euro in der Tourist-Info Bitburger Land in Bitburg, Römermauer 6, sowie in Kyllburg, Marktplatz 8. Infos: www.eifel-direkt.de, per E-Mail an info@eifel-direkt.de oder Telefon 06561/94340. ⇥­Foto: Tourist-Information