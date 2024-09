Landesstraße gesperrt Speicher: Bis Jahresende keine Durchfahrt

Speicher · Die Baustelle in der Lindenstraße in Speicher besteht schon seit gut einem Jahr. Nun geht es in die letzte Phase. Das bedeutet noch mal weitere Monate Vollsperrung der Landesstraße.

16.09.2024 , 15:28 Uhr

Die Bauarbeiten am letzten Bauabschnitt in der Lindenstraße in Speicher haben begonnen. Das bedeutet wieder Vollsperrung der Landesstraße. Foto: TV/Sybille Schönhofen