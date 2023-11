Benefiz-Aktion Adventskalender von Frauen für Frauen

Der Adventskalender des Lions Damen-Clubs Bitburg-Beda geht in eine neue Runde. Alljährlich hat die Lionsfreundin Mechthild Thiex die Fäden für dieses Projekt in der Hand. Und alle 33 Mitglieder des Clubs engagieren sich, damit attraktive Preise locken. Hinter 24 Türchen bietet der Kalender Gewinne im Gesamtwert von über 24.000 Euro. Jeder Kalender nimmt mit seiner Losnummer an der Ausspielung der täglichen Gewinne teil. Insgesamt werden 335 Preise verlost.