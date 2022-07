Engagement : Die neue Präsidentin des Lions Clubs Bertrada

Lions-Damen: Laura Fabry übergibt das Amt an – digital zugeschaltet – Christa Schulte-Rentrop. Foto: Lions Club

Prüm (red) Der Damen-Lions-Club „Mürlenbach-Bertrada“ hat turnusgemäß eine neue Präsidentin gewählt. Die Mitglieder trafen sich im Restaurant Kölner Hof in Prüm. Laura Fabry wurde als amtierende Präsidentin mit großem Dank verabschiedet.

An der Amtsübergabe konnte die neue Präsidentin aber leider wegen einer Corona-Infektion nur über Videoschaltung teilnehmen. „Solange uns die Menschlichkeit miteinander verbindet, ist es völlig egal, was uns trennt“: Dieses Zitat von Ernst Ferstl nutzte Christa Schulte-Rentrop für ihre Antrittsrede. Gemäß des Lions-Leitgedanken „We serve“ wird es auch in diesem Jahr wieder den Lions-Adventskalender mit Preisen für die ganze Familie geben und hoffentlich auch wieder ein Stand auf dem Dudeldorfer Weihnachtsmarkt, der ja corona-bedingt zwei Jahre abgesagt werden musste.