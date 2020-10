Lotterie : Täglich ein Gewinn im Adventskalender des Lions Clubs Bitburg-Prüm

Bitburg/Prüm (red) Auch in diesem Jahr bringt der Lions Club Bitburg-Prüm wieder seinen Adventskalender heraus. Mit dem Erlös werden viele soziale und kulturelle Ziele nach dem internationalen Lions-Motto „we serve – wir dienen“ unterstützt.

Neben internationalen Projekten, wie einem Schulbau in Burkina Faso, fließt ein Großteil der Spenden an Kindergärten und Schulen der Region sowie in viele soziale Projekte.

„Wir hoffen auch dieses Jahr wieder auf einen guten Erlös durch den Verkauf unseres Adventskalenders, der wie in der Vergangenheit zum Preis von 5 Euro ganz einfach erworben werden kann“, sagt Hein Holzapfel vom Lions Club. Der Clou am Kalender: Das Öffnen der Türchen stimmt nicht nur auf das nahende Weihnachtsfest ein, die Kalender sind zudem nummeriert und damit quasi Lose. Über den Advent hinweg kann sich so täglich ein Kalenderbesitzer über einen Gewinn freuen. Durch die Unterstützung vieler Sponsoren können in diesem Jahr Preise im Gesamtwert von mehr als 12 000 Euro verlost werden