Kommunalpolitik : Diese 83 wollen mittöpfern

VG Speicher. Foto: TV/Schramm, Johannes

Speicher Die Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai stehen fest. Auch die Parteienverbände aus der Verbandsgemeinde Speicher haben entschieden, wen sie ins Rennen schicken. Ein Überblick:

Mehr als 6500 Menschen aus der Verbandsgemeinde Speicher dürfen am 26. Mai ihre Stimme abgeben. Oder besser: ihre Stimmen. 24 Kreuzchen können Bürger auf den Wahlzetteln machen und damit Kandidaten ihres Vertrauens unterstützen. Diese Kandidaten stehen inzwischen fest. 2014 buhlten CDU, SPD, FDP und die Unabhängige Wählerliste (UBL) um den Zuspruch der Bürger. Diesmal hat sich eine freie Gruppierung hinzugesellt: die Wählergruppe Schommer.

Doch das ist längst nicht das Einzige, was sich geändert hat. Auch auf den Listen der Parteien gibt es jede Menge Wechsel. Ein Überblick:

CDU, derzeit 11 Sitze:

Wer die Liste der CDU liest, wird über ein paar Namen stolpern. Nina Leinen? Nie gehört. Und auch bei Nadine Berger und Christopher Berg klingelt bei den meisten Bürgern wohl nichts. Genau diese Reaktion wollten die Christdemokraten mit ihrem Wahlvorschlag provozieren, sagt Fraktionssprecherin Karin Plein. Man habe die vorderen Listenplätze zum Teil bewusst mit frischen Kandidaten besetzt, um die Wähler auf sie aufmerksam zu machen. So steht die 22-jährige Philippsheimer Studentin Leinen auf Platz 7.

Rats-Veteranen wie Peter Schilling und Alfred Konrad starten diesmal hingegen weiter hinten. Auch die Fraktionschefin Plein selbst kandidiert auf Rang 18, Verbandschef Stefan Krein einen niedriger. Das entmutigt die beiden aber nicht: „Ich bin schon mal von Platz 18 gestartet und reingekommen.“ Wer länger dabei ist, sagt Plein, habe eine größere Popularität beim Wähler: „Wir wollten den Jüngeren eine Chance geben.“

Aber auch von Erfahrung will man profitieren – etwa von der des Speicherer Stadtbürgermeisters Erhard Hirschberg, den die CDU auf Platz eins nominiert. Außerdem haben sich alle elf aktuellen Ratsmitglieder wieder aufstellen lassen. Weitere bekannte Gesichter auf der Liste sind der Orenhofener Ortsbürgermeister Rainer Schönhofen (Platz 9) und der Unternehmer Eric Mathey (Platz 8), der sich seit Jahren im Stadtrat Speicher engagiert.

„Ich finde, wir haben eine fantastische Liste aufgestellt“, fasst Plein zusammen. Die Bewerber stammten aus allen Bevölkerungsteilen, Ortschaften und Altersklassen. So ist der jüngste Kandidat, Christoph Berg, 22 Jahre alt, der älteste, Gerhard Seemann, 74.

Weniger „berauschend“, wie Plein es ausdrückt, sei der Frauenanteil. Nur sieben Damen haben es unter die 25 Christdemokraten geschafft. Eigentlich wären es acht gewesen, doch die Gleichstellungsbeauftragte der VG, Brigitte Schenz-Mehles, habe ihre Kandidatur wegen der Erkrankung ihrer Mutter zurückgezogen.

Sieben Frauen also – das entspricht etwa 30 Prozent der Anwärter auf ein Amt. Aber immerhin habe der Parteiverband versucht, diese Frauen zumindest auf aussichtsreiche Platzierungen zu setzen.

Was die Truppe erreichen will? Darüber verrät Plein nur so viel: „Wir haben jede Menge Ideen.“

1. Erhard Hirschberg, Speicher, 2. Sonja Thome, Spangdahlem, 3. Thomas Dahm, Orenhofen, 4. Günther Burghardt, Herforst, 5. Ralf Mandernach, Preist, 6. Matthias Heinz, Beilingen, 7. Nina Leinen, Philippsheim, 8. Eric Mathey, Speicher, 9. Rainer Schönhofen, Orenhofen, 10. Gerhard Seemann, Herforst, 11. Senta Plein, Speicher, 12. Thomas Schwarz, Hosten, 13. Torsten Heinz, Beilingen, 14. Wolfgang Schöben, Orenhofen, 15. Nadine Berger, Spangdahlem, 16. Alfred Konrad, Speicher, 17. Walter Schönhofen, Orenhofen, 18. Karin Plein, Speicher, 19. Stefan Krein, Preist, 20. Gabriele Szommer, Herforst, 21. Jörg Zimmer, Speicher, 22. Monika Klaus, Orenhofen, 23. Peter Schilling, Preist, 24. Christopher Berg, Speicher, 25. Thomas Probst, Beilingen.

SPD, derzeit 8 Sitze:

Auch Oswald Krumeich will es wieder wissen. Der Fraktionssprecher startet auch bei der kommenden Kommunalwahl wieder als Listenführer. Doch er ist nicht das einzige ehemalige Ratsmitglied, das sich wieder hat aufstellen lassen. Auch Erwin Berg, Adalbert Meier und Erich Dahm sind wieder mit von der Partie.

Der Herforster Ortsbürgermeister Werner Pick kandidiert hingegen nicht mehr, ebenso wenig wie die Ratsmitglieder Raimund Biewer und Robert Reuter. Die frühere Bürgermeisterkandidatin Agnes Tillmann-Steinbuß ist Anfang des Jahres aus der SPD ausgetreten und hat sich bei der neuen Wählergruppe Schommer aufstellen lassen.

Die Lücken auf der Liste füllen aber – wie bei der CDU – neue Leute: etwa der 18-jährige Orenhofener Leon Schmitz. Der jüngste SPD-Bewerber steht auf Platz 14. Aber auch bekannte Kommunalpolitiker aus anderen Gremien wollen jetzt im VG-Rat mitmischen: So etwa Stadtratsmitglied Katja Zunker.

Zunker ist eine von vier Frauen auf der SPD-Liste. Der Frauenanteil liegt somit bei 16,66 Prozent.

Acht Sitze konnte die SPD bei der vergangenen Kommunalwahl erreichen und war somit zweitstärkste Fraktion. Einen Beigeordneten durften sie bislang „trotz langer Gespräche“, wie Krumeich sagt, nicht stellen.

Inhaltlich wollen die Sozialdemokraten die Schulsozialarbeit, die kommunale Jugendarbeit und Kinderbetreuung in den Schulferien verbessern. Die SPD plant außerdem weiterhin die Touristiker, die Vereine und Feuerwehren zu unterstützen. Gewerbeflächen wollen die Genossen ausbauen, Ärztepraxen erhalten oder neubesetzen. Und auch die Umwelt, sagt Krumeich, werde die SPD „nicht aus dem Auge verlieren“. Er meint damit auch Belastungen, die von der Air Base Spangdahlem ausgehen: etwa die Verunreinigung der Gewässer mit Schadstoffen und den Fluglärm.

1. Oswald Krumeich, Speicher, 2. Erwin Berg, Orenhofen, 3. Adalberg Meier, Herforst, 4. Hans Peter Schmitz, Preist, 5. Katja Zunker, Speicher, 6. Josef Poß, Herforst, 7. Linda Gillessen, Herforst, 8. Wolfgang Horn, Orenhofen, 9. Christian Maassen, Speicher, 10. Franz Josef Esseln, Herforst, 11. Helmut Claus Mörschbacher, Orenhofen, 12. Theo Lingens, Preist, 13. Sandra Theis, Speicher, 14. Leon Schmitz, Orenhofen, 15. Michael Neyses, Speicher, 16. Horst Hofer, Speicher, 17. Maximilian Berg, Orenhofen, 18. Helmut Schumacher, Herforst, 19. Christian Heinz, Preist, 20. Jürgen Rauschenbach, Speicher, 21. Erich Dahm, Speicher, 22. Irmgard Arnold, Orenhofen, 23 Stefan Willwerding, Preist, 24. Georg Mordmüller, Speicher.

FDP, derzeit 2 Sitze:

Zwei Kandidaten der FDP haben es 2014 in den Verbandsgemeinderat Speicher geschafft: Peter Reichert und Philipp Recktenwald. Und das sind auch die beiden ersten Namen, auf der neuen Liste. Weiter hinten gibt es aber einige Wechsel.

Auf Listenplatz vier und fünf stehen Bewerber, die noch nie für die Liberalen in den Ring gestiegen sind. „Wir haben viele neue Kandidaten“, sagt Fraktionsprecher Reichert. Sigrid Thiel und Johann Junk sind nur zwei von zehn neuen Personen, die die Speicherer FDP auf ihrer achtzehnköpfigen Liste ins Rennen schickt. Der Altersschnitt liegt zwischen 50 und 60 Jahren. Erheblich gesenkt wird er von Fabian Reichert und Peter Thiel, 26 und 22 Jahre alt. Junge Menschen konnte die Partei also für die Kandidatur gewinnen. Doch wie sieht es mit Frauen aus? Deren Anteil sei „leider zu niedrig“, sagt Reichert. Nur vier von 18 Kandidaten sind weiblich. Das entspricht 22 Prozent. „Wir versuchen den Wert zu erhöhen“, sagt Reichert: „Das Problem haben aber alle Parteien. Vielleicht sind wir einfach nicht sexy genug.“ Die Themen, mit denen die FDP punkten will, sind der Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes (5G) und die Sicherung der Ärztlichen Versorgung. Wichtig ist den Liberalen außerdem, „dass die VG in ihrer Kompaktheit und mit ihren Vorteilen für die Bürger“ erhalten bleibt. Einer Fusion, etwa mit dem Bitburger, dem Trierer oder dem Wittlicher Land, steht die Partei also kritisch gegenüber.

1. Peter Reichert, Orenhofen, 2. Philipp Recktenwald, Speicher, 3. Christian Endres, Speicher, 4. Sigrid Thiel, Speicher, 5. Johann Junk, Spangdahlem, 6. Harald Thiel, Speicher, 7. Günter Schlösser, Speicher, 8. Anita-Beata Recktenwald, Speicher, 9. Fabian Reichert, Orenhofen, 10. Peter Thiel, Speicher, 11. Günter Thiel, Speicher, 12. Hartmut Bauer, Speicher, 13. Horst Esch, Speicher, 14. Jutta Blumberg, Speicher, 15. Gunter Schneider, Speicher, 16. Hermann Marx-Heinz, Speicher, 17. Martin Bauer, Speicher, 18. Meta Endres, Speicher

UBL, derzeit 3 Sitze:

Bei der Unabhängigen Wählerliste hat sich wohl am meisten geändert. Das beginnt beim Listenführer: Der heißt nicht mehr Klaus Rodens, sondern Alois Gerten. Der Spangdahlemer Ortsbürgermeister Rodens kandidiert zwar noch, allerdings erst auf Listenplatz vier. Und auch als Dorfchef zieht er sich zurück. VG-Rats-Neuling Gerten will ihn beerben – sowohl an der Spitze der UBL als auch in Spangdahlem.

Der Preister Ortsbürgermeister Edgar Haubrich hingegen macht weiter. Der dritte UBLer im Verbandsgemeinderat, der Herforster Franz-Rudolf Remmy, zieht sich aus Altersgründen zurück. Er ist nicht der Einzige im Rentenalter. Der jüngste Kandidat der UBL ist 44. Und auch beim Frauenanteil kann die Liste nicht punkten: Es tritt nur eine Einzige an, Monika Weber.

Sie ist eine von vier Kandidaten, die sich noch nie auf das Ehrenamt beworben haben. Alle anderen haben sich schon mal aufstellen lassen – so auch Listenführer Gerten, der wie die meisten Kandidaten aus Spangdahlem stammt. Ein Zufall?

„Das Interesse an der UBL ist hier im Dorf am größten und hier ist sie auch am stärksten vertreten“, erklärt Gerten: „Und das macht Sinn. Im kleinkommunalen Bereich geht es nicht um große Parteipolitik, sondern um Sacharbeit.“

Dass das Gros der UBL-Mitglieder aus Spangdahlem käme, heiße aber nicht, dass sich die Gruppe nur für die Interessen des Ortes einsetze: „Wir schauen auf die Gesamtheit der VG.“

1. Alois Gerten, Spangdahlem, 2. Edgar Haubrich, Preist, 3. Elmar Willems, Spangdahlem 4. Klaus Rodens, Spangdahlem, 5. Marco Reines, Philippsheim, 6. Reinhard Fögen, Spangdahlem, 7. Peter Feltes, Spangdahlem, 8. Monika Weber, Spangdahlem, 9. Karl Müller, Spangdahlem, 10. Alfred Schmitt, Spangdahlem, 11. Marco Seer, Spangdahlem, 12. Karl Kremer, Spangdahlem

Wählergruppe Schommer,

derzeit 0 Sitze:

Die Wählergruppe „Schommer“ tritt bei der Kommunalwahl zum ersten Mal an. Sie wurde auch erst vor wenigen Monaten von der ehemaligen Sozialdemokratin Agnes Tillmann-Steinbuß und dem Speicherer Thomas Schommer gegründet. Das Ratsmitglied und der Umweltschutztechniker haben vier weitere Mitstreiter für ihre Sache gewinnen können.

Der jüngste Kandidat ist David Steinbuß (34 Jahre), der Frauenanteil liegt bei 33 Prozent. Große Chancen, mehrere Mandate zu gewinnen, rechnet sich Tillmann-Steinbuß nicht aus, sagt sie. Ihr sei es aber wichtig, dass die Bürger neben den „großen Parteien“ die Wahl einer Freien Liste haben.

Diese Wählergruppe Schommer, die vorher unter dem Namen „Eifelwasser“ in Erscheinung trat, hat noch kein feststehendes Programm erarbeitet. Da es sich um eine Freie Liste handelt, hat jeder Bewerber unterschiedliche Schwerpunkte. Tillmann-Steinbuß erklärt ihre wie folgt:

Die Speicherin möchte „Bürokratie abbauen und Verwaltungs-Arroganz beenden“: „Ich denke, dass die Parteien in Speicher wesentlich offener, transparenter und demokratischer werden müssen.“ Das derzeitige Ratsmitglied hat außerdem vor, die VG zu überzeugen, „Schadenersatz zu verlangen für die PfT-Belastung im Umfeld der Base“. Die Gruppe will außerdem Mitglied bei der Genossenschaft Gymnasium Speicher werden, um Einfluss auf die Einrichtung nehmen zu können. Die möglicherweise anstehende Fusion möchte sie „konstruktiv gestalten“, um den Verlust einer „Hochzeitsprämie nicht zu riskieren“.

1. Thomas Schommer, Speicher, 2. Agnes Tillmann-Steinbuß, Speicher, 3. Peter Schmitz, Preist, 4. Reymund Weyandt, Speicher, 5. Heike Kirchen, Beilingen, 6. David Steinbuß, Speicher.

Die Grünen treten in der VG Speicher nicht an. „Wir haben dort einfach nicht genügend Mitglieder“, sagt Lydia Enders, stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes: „Warum? Das fragen wir uns selbst. Wir arbeiten aber daran, das bis zur nächsten Wahl zu ändern.“ Auch Die Linke hat in der Verbandsgemeinde keine Kandidaten aufgestellt. Die Gründe sind ähnlich wie bei den Grünen. „Wir haben nicht genug Leute“, sagt der Kreisverbandsvorsitzende Marco Burbach.