Blaulicht : LKW beschädigt Auto

Prüm Unfallflucht auf der B 410

Ein LKW fuhr vermutlich in der Zeit vom 10. bis 13. Juli b die Bundesstraße 410, aus Richtung Pittenbach kommend, in Richtung Pronsfeld. Beim Linksabbiegen an der Einmündung mit der Landstraße 16 in Richtung ARLA touchierte das Fahrzeug die auf der dortigen Verkehrsinsel postierten Richtungstafeln und beschädigte diese. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.