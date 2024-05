Neue Logistikhalle am Flughafen Was Goodyear zu den Spekulationen um eine Niederlassung in Bitburg sagt

Vor wenigen Monaten war es noch Brachland, nun steht bereits der erste Teil der gerade entstehenden Logistikhalle auf dem ehemaligen sogenannten B-Shelterbereich am Flugplatz in Bitburg. In direkter Nähe zum Tower wird ein 31.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum gebaut (der Trierische Volksfreund berichtete hier). Während der Neubau in rasender Geschwindigkeit wächst, geht das Rätselraten zum Auftraggeber weiter.