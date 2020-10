Kommentar : Lokal einkaufen ist wichtiger denn je

Ich gehe gerne durch die verschiedenen Fußgängerzonen und schaue mir Bücher, Socken und Töpfe vor Ort an. Auch in Zeiten von Corona. Klar, die Maske nervt. Aber wenn das der Preis ist, den ich für einen schönen Bummel durch die Stadt zahlen muss, ist es mir das wert.

Die meisten Geschäfte haben ihre Sicherheitsauflagen und Hygienemaßnahmen so weit aufgestockt, dass eine Infektion im Laden selbst ziemlich ausgeschlossen ist. Viele tun alles, was in ihrer Macht steht, um uns auch weiterhin ein tolles Einkaufserlebnis bieten zu können — das wurde während meiner Recherche ganz deutlich. Und auch wir als Kunden können und müssen mit den gängigen AHA-Regeln zur Sicherheit aller beitragen. „Buy local“ ist das Gebot der Stunde — damit wir auch nach Corona noch lebendige Innenstädte haben.