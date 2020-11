Soziales : Lokalhelfer unterstützen Menschen im Eifelkreis Bitburg-Prüm

Hilfe, wo Hilfe benötigt wird: Lokalhelfer unterstützen Menschen in ihrere Nachbarschaft mit verschiedenen Angeboten. Foto: Christina Bents

Bitburg Seit Juli ist die Online-Plattform Lokalhelfer online. Und hat seitdem Zuwachs bekommen.

Ziel ist es, Menschen zu vernetzen und dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht wird. Quasi ein Geben und Nehmen, von dem beide Seiten profitieren: Freiwillige Helfer können sich ehrenamtlich engagieren, Hilfesuchende werden im Alltag entlastet. Und das alles in der Nachbarschaft.

Die gut vier Monate alte Seite wächst stetig. So gab es zu Beginn etwa zehn Lokalhelfer und einige Institutionen, mittlerweile sind es um die 50 registrierte Helfer, heißt es aus der Kreisverwaltung. „Da ist noch Potenzial nach oben“, sagt Pick.

Wenn man sich als Helfer anmelden möchte, gibt man über den Reiter „Mitmachen“ zunächst seine Kontaktdaten an. Die werden nur an andere Nutzer übermittelt, wenn der Helfer ein Hilfegesuch annimmt. In den nächsten Schritten werden dann Angaben zum Wohnort gemacht, ein Steckbrief samt Motivation ausgefüllt und ein Profilbild hochgeladen. Zum Schluss, und das ist ganz wichtig: Wobei man helfen kann und möchte.