Haus steht zum Verkauf In einem Lost Place „begegnet“ eine Frau ihrer verstorbenen Oma (Fotos)

„Ich habe gestern zu meiner Oma gesagt, morgen bin ich dir wieder ganz nah.“ Manuela Heimann meint das nicht wörtlich. Ihre Oma ist seit 1978 tot. Aber Manuela Heimann ist dennoch heute bei ihr zu Hause – in dem Haus, in dem ihre Großmutter Sophie Fritz in ihren letzten Jahren zur Miete lebte.