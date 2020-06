Glaube : Luxemburger Erzbischof hält Messe in Waxweiler

Von links: Ordensprälat Friedrich Kreutz aus Kyllburg, Kardinal Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg und Pfarrer Georg Josef Müller aus Waxweiler. Foto: Michael Fischer

Waxweiler (red) Der Erzbischof von Luxemburg, Jean-Claude Kardinal Hollerich, hat am Pfingstsonntagabend einen Gottesdienst in Waxweiler geleitet. In seiner Predigt – teils in deutscher Sprache und Viandener Platt – ging der Kardinal auf das Leben und Wirken des heiligen Willibrord ein.



