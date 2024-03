Vermisstenfall 14-Jährige wird weiterhin vermisst

Annabelle Lothmann (14) aus Lascheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist noch nicht gefunden worden. Die Polizei sucht weiterhin nach ihr. Das Mädchen war am Dienstag, 19. März, von ihrem Vater als vermisst gemeldet worden (der TV berichtete). Die Jugendliche hatte das Haus am Dienstagmorgen verlassen, war aber nicht wie gewohnt nach Hause gekommen. Zuletzt gesehen wurde sie am Dienstagvormittag am Bahnhof Ahlen (Nordrhein-Westfalen) gesehen, als sie in einen unbekannten Zug stieg.