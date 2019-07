Straßenbau : Mäharbeiten an der B 51

Prüm/Rommersheim (red) An der B 51 bei Prüm muss gemäht werden. Die Arbeiten sind für Dienstag, 16. Juli, und Mittwoch, 17. Juli, jeweils in der Zeit von 8 bis 15 Uhr an dem B 51-Abschnitt zwischen der Anschlussstelle der A 60 bei Prüm und Rommersheim geplant.

