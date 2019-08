Bitburg : Märchentheater für Kinder

Bitburg (red) „König Lindwurm oder Wie schreibt man einen Brief?“: Unter diesem Titel steht ein humorvoll erzähltes Märchen, das an zwei Tagen im Haus der Jugend Bitburg gezeigt wird.

Eine Vorstellung ist am Sonntag, 1. September, um 16 Uhr, eine Schulvorstellung am Montag, 2. September, 10 Uhr. Viola Streicher vom Agora Theater St. Vith präsentiert das Stück für Kinder ab acht Jahren. Zum Inhalt: Die Königin will ein Kind. Aber was sie bekommt, das ist ein kleiner Lindwurm. Und nun? Ritter Rot mischt die Karten neu, und ein Briefwechsel führt zum Kampf um Leben und Tod. Tickets: Haus der Jugend, 06561/7809; www.ticket-regional.de