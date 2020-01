Geschichte : Magische Orte auf dem Ferschweiler Plateau

Ferschweiler/Ernzen Von Fraubillenkreuz bis Wikingerburg: Die Siedlungsspuren auf der Hochebene in der Südeifel sind einen Ausflug wert.

Neben den Römern haben auch die Kelten in der Eifel bekanntlich ihre Spuren hinterlassen. Sie kamen vor 2000 Jahren in den Landstrich. Die vielen Flüsse, das Wild in den Wäldern, Früchte und Höhlen boten schon immer gute Lebensbedingungen. Der Boden war gut für den Ackerbau und Felshänge konnten zum Schutz vor Feinden genutzt werden.