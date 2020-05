Aus dem Juli wird nichts : Land verschiebt Pläne für Bitburger Flüchtlingseinrichtung

In diesen Gebäuden auf dem Bitburger Flugplatz soll die Afa eröffnen - nach Auskunft des Landes noch in diesem Jahr. Foto: e_bit <e_bit@volksfreund.de>/Christian Moeris

Bitburg Der Termin ist nicht zu halten. Zum Juli wird in Bitburg keine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) eröffnen. An dem Vorhaben hält das Land aber fest. Noch in diesem Jahr soll die Afa in Betrieb gehen.

Nichts genaues weiß man nicht. Nur so viel: Vorerst bleibt das rheinland-pfälzische Integrationsministerium bei dem Plan, in Bitburger eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (Afa) einzurichten. Und zwar in den Gebäuden 11 und 112 auf dem Flugplatz. Nur wann es so weit sein wird, ist unklar. „Derzeit steht die Entscheidung über den Bauantrag aus“, informiert die Pressestelle des Ministeriums auf TV-Anfrage.

Vom ursprünglichen Plan, die Afa bereits zum 1. Juli zu eröffnen hat sich das Land verabschiedet. Zum Zeitplan sagt das Ministerium nur so viel: „Die Inbetriebnahme ist innerhalb dieses Jahres vorgesehen.“ Und weiter: „Das Integrationsministerium geht davon aus, dass die Eröffnung trotz Corona-Pandemie noch in 2020 erfolgen kann.“ Am Virus liegt es also nicht, dass das Land seine Pläne auf später verschiebt. Obgleich wegen der Ansteckungsgefahr sicher besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden müssen. Doch darüber lohnt es sich erst Gedanken zu machen, wenn ein Termin steht.

Info Afa Bitburg 2020 Das ist geplant: Ursprünglich zum 1. Juli 2020 sollte die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) Bitburg wiedereröffnen und Platz für bis zu 600 Flüchtlinge bieten. Für deren Betreuung rechnen das Land und die Aufsichts- und Dienstleitungsdirektion (ADD) Trier mit einem Personalbedarf von rund 100 Stellen – von Psychologen und Sozialarbeitern über den Sicherheitsdienst bis hin zu Reinigungskräften und Köchen. Die Kosten für den Betrieb der Afa trägt das Land. Das ist verpflichtet, seinen Beitrag zur Umsetzung eines Bundesgesetzes zu leisten. Nach diesem Gesetz haben Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt werden, Wohnpflicht in einer staatlichen Sammelunterkunft. Die geplante Eröffnung verschiebt das Land nun auf einen späteren Zeitpunkt. Es soll aber noch dieses Jahr so weit sein.

Gleiches gilt für die Ausschreibung der Trägerschaft der Einrichtung. Um die würde sich der Kreisverband Bitburg-Prüm des Deutschen Roten Kreuzes gerne bewerben. Schließlich hat das DRK bereits beim Betrieb der Afa-Außenstelle Bitburg, die 2015 während der großen Flüchtlingswelle eingerichtet wurde, Erfahrungen gesammelt, worauf es bei der Betreuung der Flüchtlinge ankommt (der TV berichtete).

Nach Einschätzung von Rainer Hoffmann, Geschäftsführer des DRK im Eifelkreis müsste die Ausschreibung für die Trägerschaft der Einrichtung spätestens im Juni veröffentlicht werden, damit die Afa im Oktober eröffnen könnte. „Eine solche Ausschreibung läuft ja in der Regel 30 Tage“, sagt Hoffmann. Hinzu käme dann ein Fenster von zwei bis drei Wochen, in denen das Land seine Entscheidung fällt, wer den Zuschlag bekommt.

Sollten die Rahmenbedingungen stimmen, sagt Hoffmann, werde sich das DRK auf jeden Fall bewerben: „Aber dann, angenommen wir bekämen den Zuschlag, bräuchten wir mindestens noch mal acht Wochen für die Personalaquise“, sagt Hoffmann. Der DRK-Chef rechnet deshalb mit einer Vorlaufzeit von dreieinhalb bis vier Monaten vom Zeitpunkt der Ausschreibung.