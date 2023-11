Bürger können abstimmen Roboter und 3D-Drucker im Brauereiturm: Eifelkreis richtet eine Technik-Tüftler-Werkstatt ein

Bitburg · Der Eifelkreis Bitburg-Prüm richtet in der achten Etage des zum Bürogebäude umgebauten Brauturms in der Bitburger Innenstadt einen sogenannten Makerspace ein. In die Entwicklung dieser Kreativwerkstatt können sich nun Bürger und spätere Nutzer einbringen.

20.11.2023 , 14:31 Uhr

Im achten Stockwerk des zu einem Bürohauses umgebauten Brauereiturms wird der Makerspace eingerichtet. Foto: TV/Anne Schiefer

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Schreiner nutzen virtuelle Realitäten, um mit ihren Kunden ihre Traummöbel zu entwickeln, Metallbauer und Holzbauer setzen Präzisionsfräsen ein, um millimetergenaue Werkstücke zu produzieren – wie die gesamte Gesellschaft wird auch das Handwerk immer digitaler. Dass auch Hobbybastler angesichts dieser weitreichenden Digitalisierung gern auf neuste Errungenschaften setzen, liegt auf der Hand. Geräte sind aber noch immer teils unerschwinglich teuer. Öffentliche oder auch von Vereinen getragene Kreativwerkstätten – sogenannte Makerspaces (englisch für Macherraum) – sollen dabei Abhilfe schaffen. Genau so ein Raum entsteht gerade in Bitburg (der TV berichtete).