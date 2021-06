Wohnen und Immobilien : Häuser in der Eifel so gefragt wie nie - Preise stark gestiegen

Hinaus aufs Dorf, das scheint für viele Städter derzeit das Motto zu sein. Vielleicht nach Niederstedem, wo dieses hübsche Häuschen im Grünen steht. Foto: TV/Ulrike Löhnertz

Eifel Die Nachfrage nach Immobilien in der Eifel ist so groß wie seit Jahren nicht. In den Dörfern rund um Bitburg, Prüm und Daun sind die Preise um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Woran das liegt.