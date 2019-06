Garten : Mal gucken, wie andere so gärtnern

Bitburg/Prüm (ako) Zum „Tag der offenen Gartentür“ laden wieder Privatleute am Sonntag, 30. Juni, ein. Mit von der Partie sind unter anderem: die Hasenmühle in Burgen und Schillings-Mühle in Mülheim/Mosel (beide Bernkastel-Wittlich), Alma Hermes in Lauperath und das Seniorenhaus Berghof in Neuerburg (beide Eifelkreis) sowie der Öko-Nutzgarten am Heidberg von Hans-Jürgen Kesten in Dohm-Lammersdorf (Vulkaneifelkreis).

