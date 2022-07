Theater : „Doch der Kampf für die Freiheit geht weiter“

Malberg Das Publikum ist beeindruckt von den Aufführungen des Dramas nach Friedrich Schiller –„Wilhelm Tell“ – in Malberg.

(red) Der zweite Anlauf zur Aufführung des Dramas „Wilhelm Tell“ war ein gelungener Erfolg für alle Darsteller. Der Corona bedingte Ausfall der Premiere am 2. Juli hat der Motivation der Schauspieler und Statisten nämlich keinen Abbruch getan. Sie waren hochmotiviert, eine tolle Vorstellung zu präsentieren. Das Publikum hat sich dafür mit einem lang anhaltenden Applaus am Samstag und Sonntag bedankt. Die Aufführungen konnten vor über 500 Zuschauern und bei optimalem Wetter stattfinden.

Der Beginn der Handlung, Baumgarten erschlägt den Vogt Wolfenschießen, der sich gegenüber seiner Frau unsittlich verhalten hatte. Doch der Fährmann hat Angst, Baumgarten über die stürmische See zu bringen. Tell sieht dies und erklärt sich bereit, Baumgarten von den Landsknechten zu retten. Tell bringt ihn an das rettende Ufer. Doch die Landknechte sind wütend und wollen die Hütten und Herden der Bauern zerstören.