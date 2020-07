Malberg : Malberger Gärten locken Ruhesuchende und Genießer an

Malberger Gärten locken Ruhesuchende und Genießer an

Malberg Die Saison auf Schloss Malberg hat coronabedingt – erst Ende Mai begonnen, aber sie hat begonnen. Und zwar mit der Öffnung der Gartenanlagen, die allein einen Ausflug auf den imposanten Bergrücken über der Kyllschleife wert sind.

Der Eiserne Garten wurde um 1713 im Zusammenhang mit den barocken „Neubauten“ angelegt und hat sich in seiner Grundstruktur nicht verändert. Er wurde 2006 nach alten Plänen renaturiert. Ihr Pflanz- und Pflegeplan stützt sich auf noch vorhandene Reste von alter Bepflanzung und alte Fotos von rund 1900, die zum Beispiel Iris um die Brunnenanlage, Rosenhochstämmchen und Buchsbaumeinfassungen zeigen.

Der Runde Garten wurde um 1730 durch den Bau der Stützmauer und massiver Aufschüttungen dem Neubau vorgelegt. Er befindet sich auf der Südostseite des Schlosses und grenzt an die Außenterrasse aus der gleichen Zeit. Der Brunnen in der Mitte des halbkreisförmigen Gartens befand sich früher im Speisezimmer. Heute ist der Garten zwar nicht in seinen ursprünglichen Zustand als Barockgarten zurückversetzt worden, aber die barocke Grundstruktur ist durch Buchsbaumhecken und den Brunnen im Zentrum erkennbar geblieben.