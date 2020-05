Freizeit : Malberger Schlossgarten öffnet wieder

Malberg Unter den Einschränkungen der Corona-Krise leidet auch das Leben auf Schloss Malberg. Alle Veranstaltungen sind bis auf weiteres abgesagt. Nur die Gärten sind bald wieder zugänglich – genau genommen ab Donnerstag.

Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels: Die Gebäude sind zwar geschlossen, aber der Garten darf an Christi Himmelfahrt erstmals öffnen und soll bis Saisonende – unter Auflagen – an drei Tagen in der Woche für Besucher zugänglich sein. „Das freut uns sehr. Die Gärten sind traumhaft im Moment“, sagt Solchenbach. Denn hinter den dicken Mauern haben die Schlossgärtner eifrig gearbeitet.