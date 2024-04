Zoff im Gemeinderat Krach in Malbergweich: Geht es um Windräder, oder doch um was ganz anderes?

Zwei Themen erhitzen die Gemüter in kleinen Dörfern immer wieder: Funktürme und Windkraft. Man könnte sagen: Alles, was in irgendeiner Art in das Landschaftsbild eingreift, ist für manch einen erst mal schlecht. Wenn einem als Berichterstatter als Thema also eine Diskussion wegen Windkraft auf den Schreibtisch kommt, dann passiert es schnell, dass man vorab denkt: Klar, da will wieder jemand nicht, dass er einen Rotor vor der Nase hat. So auch in Malbergweich. Dachten wir.