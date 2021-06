Ehrenamt : Malteser Kleiderstelle ist wieder geöffnet

Bleialf Die Malteser in Bleialf sammeln Kleidung für Hilfstransporte. Geöffnet ist die Kleidersammelstelle wieder am Samstag, 3. Juli von 10 bis 12 Uhr. Die Sammelstelle befindet sich in der Bahnhofstraße, hinter der Abzweigung Winterscheid direkt rechts rein.