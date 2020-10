Ehrenamt : Kleiderspenden für Hilfstransport

Bleialf Die Malteser in Bleialf sammeln Kleidung für Hilfstransporte. Geöffnet ist die Sammelstelle am Samstag, 7. November, von 10 bis 12 Uhr. Sie befindet sich in der Bahnhofstraße, Abzweigung Winterscheid, direkt rechts.

Angenommen wird gut erhaltene Kleidung für bedürftige Menschen in der rumänischen Gemeinde Dorobanti, die von den Maltesern seit 1991 unterstützt wird.

Das Team der Malteser weist darauf hin, dass außerhalb der Öffnungszeit keine Kleiderspenden abgelegt werden sollten. Kleidung, die einfach abgestellt werde, dürfe aus hygienischen Gründen nicht als Spende verwendet werden und müsse stattdessen entsorgt werden.