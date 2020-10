Vor allem im Norden wird das Klopapier knapp : Manche Eifeler hamstern wieder

Nichts mehr da vom Klopapier: Nein, das Bild stammt nicht aus dem Frühjahr, sondern wurde diese Woche in einem Speicherer Supermarkt aufgenommen. Foto: TV/Christian Altmayer

Eifel Kaum steigen die Infektionszahlen, wird auch das Klopapier in einigen Eifeler Supermärkten wieder knapp.

Denn seit die Corona-Infektionszahlen im Eifelkreis vergangenen Woche so stark angestiegen sind, wird es auch hierzulande schon wieder knapp mit dem weißen Gold. Wer sich in Supermärkten und Drogerien umschaut, sieht immer öfter leere Regale und Paletten in der Hygieneabteilung.