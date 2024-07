Beim NATO-Gipfel Joe Biden beantwortet Frage eines Eifelers – und hat dabei einen groben Aussetzer

Es sind nicht die Tage von US-Präsident Joe Biden. Der 81-Jährige stolpert derzeit von Fauxpas zu Fauxpas. Jeder Fauxpas, so heißt es auf Spiegel-Online am Freitag, werde für Biden zum potenziellen Schicksalsschlag. Ist er wirklich noch in der Lage, für die Demokraten ins Rennen um eine weitere Amtszeit als US-Präsident zu gehen?