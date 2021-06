Justiz : Nachbarschafts-Terror landet vor Gericht

Trier/Speicher Ein Mann aus der Eifel muss sich ab dem heutigen Montag vor dem Trierer Landgericht verantworten, weil er seine Nachbarschaft in einem Ort in der Verbandsgemeinde Speicher über ein Jahr lang terrorisiert hat.

(red) Die Staatsanwaltschaft Trier erhebt Anklage gegen einen Mann aus der Eifel, der von August 2019 bis November 2020 in einem Ort in der Verbandsgemeinde Speicher seine Nachbarn bedroht und beleidigt sowie mehrere Sachbeschädigungen begangen haben soll. Der Mann soll mehrfach Nachbarn und Polizeibeamten gedroht haben, diese töten zu wollen.

Wegen des „Nachbarschafts-Terrors“ hatten sich Anwohner besorgt an die Zeitung gewandt. Erst recht nach der Amokfahrt in Trier hatten sie befürchtet, die Lage könnte auch in dem kleinen Eifelort eskalieren.