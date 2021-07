Prozess : 55-Jähriger aus Spangdahlem als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft

Foto: dpa/Volker Hartmann

Trier/Spangdahlem Erst war der Mann der Alptraum aller Bewohner der Spangdahlemer Hauptstraße, dann Beschuldigter vor dem Landgericht Trier. Die Sachverständige empfiehlt nun seine Einweisung in die Psychiatrie.

Mit Todesdrohungen, schweren Beleidigungen, Sachbeschädigungen und regelmäßiger Verkehrsgefährdung hat ein heute 55-Jähriger in Spangdahlem über Monate hinweg einen ganzen Straßenzug in Atem gehalten. Und zwar dermaßen, dass es zumindest Mieter unter den Nachbarn vorzogen, sich eine neue Bleibe zu suchen. Durch seine krankhaften Ausfälle wurde der als schuldunfähig geltende Mann gleichzeitig Dauerkunde bei der Bitburger Polizei. Wohlbekannt war er auch als regelmäßig wiederkehrender Patient in den psychiatrischen Krankenhausabteilungen der Region.

1991 sollen seine seelischen Auffälligkeiten erstmals aufgetreten sein. Nach 2000 geriet er zudem an Suchtmittel. Von Cannabis kam er zu Heroin, machte Entgiftungen und Ersatzbehandlungen mit Methadon. Doch die Krankheit setzte sich in Schüben fort. Auf scheinbar erfolgreiche Behandlungen folgten Rückschläge. Seit drei Verhandlungstagen sitzt nun die Dritte Große Strafkammer des Landgerichts Trier über dem Fall des x-fach vorbestraften Mannes. In dem laufenden Verfahren liegen die jüngsten Aktionen des Beklagten aus den Jahren 2019 bis 2020 auf dem Tisch. Weiter kam er nicht, denn seit Herbst 2020 ist er im Pfalzklinikum Klingenmünster untergebracht (wir berichteten). Dutzende Polizeibeamte und Nachbarn, hatte die Kammer in den ersten Tagen als Zeugen vernommen. Ihre Berichte von Beleidigungen, Drohungen und Sachbeschädigungen gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Dazu kommen die gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr: Regelmäßig war der Beschuldigte in der Spangdahlemer Hauptstraße vor herannahende Fahrzeuge gesprungen, hatte die Fahrer zur Vollbremsung gezwungen und dann übel beleidigt. Die Vorstrafenliste, die der Vorsitzende Richter Armin Hardt verliest, ist lang. Die meisten Taten waren Folge der psychischen Erkrankung, doch es gab auch Fälle „normaler“ Rauschgiftkriminalität wie etwa einen Autoaufbruch.

Einen optisch-akustischen Eindruck vom Verhalten des Mannes zeigt ein Polizeivideo. Gezeigt wird der Mann, wie er mit den Händen auf dem Rücken gefesselt vor seinem baufälligen Haus sitzt, minutenlang wie ein Berserker tobt und die Polizeibeamten mit üblen Beschimpfungen eindeckt. Der Beschuldigte, für die Verhandlung medikamentös ruhig gestellt, erläutert während der Vorführung seiner Verteidigerin Martha Schwiering im sachlichen Ton die Details der gezeigten Umgebung und die Situation, so wie er sie sieht. Am Ende der Vorstellung fragt er den Vorsitzenden Hardt, ob er noch mehr CDs habe. Antwort: „Nöö, es langt auch.“

Danach setzt der Beschuldigte in schneller Rede zu einem unverständlichen Monolog an, will wohl erklären, warum das alles so kam. Die psychiatrische Sachverständige Dr. Sylvia Leupold kennt nach eigenen Angaben diesen Redeschwall schon von ihrem ersten Besuch beim Beklagten im Jahr 2017, als es wieder einmal um die Untersuchung seines Zustandes ging. Damals wohnte noch die alkoholkranke Lebensgefährtin bei ihm, die später nach ständigen, teilweise körperlichen Auseinandersetzungen, aus dem alten Haus auszog. Leupold präsentiert eine umfassende Dokumentation des Krankheitsbildes ihres Probanden, aufgezeichnet von psychiatrischen Abteilungen in den letzten drei Jahrzehnten. Die Psychiaterin spricht von einer „schizoaffektiven Störung“, die in Schüben verlaufe und Besitz von der gesamten Persönlichkeit des Erkrankten ergreifen könne – „der Betroffene hat dem nichts entgegen zu setzen“. Als verstärkende Faktoren vermutet sie den Auszug der Lebensgefährtin und den Tod des Vaters – eine der wenigen Kontaktpersonen des Beklagten.

Doch dann die entscheidende Frage, ob der Mann eine Allgemeingefahr darstelle und und unbefristet in die Psychiatrie eingewiesen werden müsse. Die Gutachterin sagt ja, zu mindestens für eine langzeitliche Behandlung. Und sie sagt warum. Da seien die gefährlichen Eingriffe in den Straßenverkehr, einhergehend mit großer Selbstgefährdung, zurückliegende Körperverletzungsdelikte, deren Wiederholung sich nicht ausschließen lasse und die psychische Verletzung der Bedrohungsopfer bis hin zu andauernden Albträumen.