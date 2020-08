Blaulicht : Mann mit Schreckschusspistole löst Polizeieinsatz in Wißmannsdorf aus

Info

(aff) Der Kleine Waffenschein berechtigt in Deutschland zum führen von Signal-, Reizstoff- und Schreckschusswaffen, allerdings dürfen sie nicht bei öffentlichen Versammlungen, Veranstaltungen oder in Aufzügen geführt werden. Der neue Schein wurde im Zuge einer Waffenrechtsnovelle nach dem Amoklauf von ­Erfurt am 1. April 2003 eingeführt. Im Laufe des Jahres hatten Bürger aufgrund einer Amnestie die Möglichkeit, neu als verboten eingestuften Waffen wie Wurf­sterne oder Butterfly­messer abzugeben.