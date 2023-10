Mantelsonntag in Prüm Einkaufsspaß mit Kastanien-Aktion

Viele Aktionen begeisterten die Besucher. Die Prümer Landfrauen – in Kooperation mit der Kreisjagdgruppe – organisierten eine Kastanien-Sammelaktion. Der Landfrauenvorstand leitet dem Kreisjagdmeister das Wildfutter für einen guten Zweck zentnerweise weiter. Vor der Basilika standen Stände dicht an dicht mit allem, was das Herz begehrt: Äpfel in Sortenvielfalt, Dekorationen für Allerheiligen, Bekleidung, Gewürze und vieles mehr.