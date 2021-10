Einzelhandel : Mantelsonntag in Prüm, Halloween-Shopping in Bitburg: Warum es nicht allein um Konsum geht

Archivfoto: Der Mantelsonntag in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Bitburg Bauernmärkte, Verkaufssonntage – wie vorige Woche in Bitburg, wie diese Woche in Prüm: Eifeler Traditionen und nichts Besonderes eigentlich. Trotzdem spürt man derzeit, wie wertvoll diese Angebote sein können. Was Besucher erwartet: