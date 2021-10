Einzelhandel : Prümer Mantelsonntag: Endlich dürfen sie wieder! (Fotos)

Prüm Der Prümer Mantelsonntag zieht die Besucher ins Städtchen. Und schenkt ihnen neben dem Einkaufsbummel auch lange Vermisstes.

Appetit auf Prüm: Der Betrieb, der am Sonntag schon am späten Vormittag auf dem Karree des „Street Food Festivals“ am Tiergartenplatz herrscht, deutet auf immensen Hunger bei den Besuchern hin. Rund um die Buden passt kaum eine Frittenschachtel zwischen die Menschen, die dort sitzen, schwatzen, futtern.

Das Festival zieht – deswegen hatte der Gewerbeverein es gleich wieder organisiert, nach der bereits gelungenen Premiere vor zwei Jahren und dem abgesagten Mantelsonntag 2020 (der TV berichtete). Aber auch mitten auf dem Hahnplatz, am Imbissstand der Metzgerei Tix, stehen sie Schlange, die Hungrigen. Klassisch geht also auch nach wie vor, wie gut.

Früh hatte er begonnen, der zweite verkaufsoffene Sonntag im Prümer Herbst. Früh waren die Marktstände am Hahnplatz aufgebaut und von den ersten Kunden besucht. Und am Mittag öffneten dann auch die Geschäfte.

Mantelsonntag in Prüm, Halloween-Shopping in Bitburg: Warum es nicht allein um Konsum geht

„Endlich Normalität“ – so fasst Gudrun Breuer, die Vorsitzende des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau die Stimmung zusammen, die in den Straßen zu spüren ist. Sie und ihre Mitstreiterinnen sind mit dem bunten Bus des Verbands am Hahnplatz, informieren über ihre Angebote – und haben keine Waffeln gebacken: Die Gastronomie habe lange genug auf Einnahmen verzichtet, sagt die Vorsitzende. Da müsse man nicht in Konkurrenz treten und nebenbei auch noch das Klischee von de fröhlich backenden und kochenden Landfrau bedienen.