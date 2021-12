Kommunalpolitik : Bürgermeisterwahl in der VG Speicher: CDU-Kandidat steht fest

Speicher Im März entscheidet sich, wer Nachfolger von Manfred Rodens (CDU) als Bürgermeister der VG Speicher wird. Rodens’ Partei hat nun ihren Kandidaten präsentiert: Den 31-jährigen Marcus Konrad.

Konrad wohnt mit seiner Familie in Speicher und arbeitet in einem Autohaus in Pronsfeld. 2017 hat er in Trier das berufsbegleitende Studium zum Verwaltungsbetriebswirt abgeschlossen, seit 2019 sitzt er für die CDU im Stadtrat Speicher. Darüber hinaus ist er in vielen Vereinen aktiv. Besonders bekannt sein dürfte er vielen Bürgern als Vorsitzender der Karnevalsgesellschaft Schnipp-Schnapp. Konrad erhielt bei der Versammlung am Mittwochabend 27 Ja-Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung.