Einblicke in Bitburg : Auf diese Frau freut er sich jetzt schon

Herbert Fandel mit dem druckfrischen Plakat für die nächsten „Einblicke“. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Er wollte sie unbedingt und er hat sie bekommen. Margot Käßmann ist der nächste Gast in Herbert Fandels Diskussionsreihe „Einblicke“ in Bitburg.

Ob Fußballpräsident Theo Zwanziger, Bischof Stephan Ackermann, Fernsehintendant Friedrich Nowottny oder Sterneköchin Lea Linster und Fernsehstar Marianne Sägebrecht: Sie alle saßen schon im Bitburger Haus Beda und gewährten Gastgeber Herbert Fandel Einblicke in ihr Leben, Denken und Tun.

Die Gesprächsreihe, die Fandel 2010 begonnen hat, hat längst über Bitburg hinaus einen Namen. Die Besucher kommen aus der ganzen Region, die Karten sind schnell ausverkauft. Der bisherige Rekord: „In weniger als zwei Minuten war die Veranstaltung mit Gregor Gysi ausverkauft“, sagt Fandel. Mal sehen, wie es beim nächsten Gast, Margot Käßmann, läuft. Der Vorverkauf beginnt Ende des Monats. Wer dabei sein will, sollte schnell sein.

Info Zur Person Margot Käßmann (geboren 3. Juni 1958 in Marburg) hat nach ihrem Abitur 1977 evangelische Theologie studiert und promoviert. Titel ihrer Doktorarbeit: „Armut und Reichtum als Anfrage an die Einheit der Kirche“. Sie arbeitete zunächst als Vikarin in Wolfhagen bei Kassel und teilte sich von 1985 bis 1990 mit ihrem Mann Eckhard Käßmann eine Pfarrstelle in Frielendorf-Spieskappel nahe Kassel. Das Paar ließ sich 2007 scheiden. 2006 hatte sie ihre Bustkrebserkrankung öffentlich gemacht. Sie hat vier erwachsene Töchter. Käßmann hatte mehrere Führungsposten inne. Unter anderem war sie Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages (1995 bis 1999). Sie war die erste Frau, die dieses Amt inne hatte. Anschließend wurde sie zur Landesbischöfin der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (1999 bis 2010) gewählt und später zur Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ein Amt, das sie von 2009 bis 2010 inne hatte. Im Februar 2010 trat sie nach einem Straßenverkehrsdelikt vom Bischofsamt und dem Ratsvorsitz zurück– obwohl der Rat ihr einstimmig das Vertrauen und seinen Rückhalt zugesichert hatte. Sie war mit einem Blutalkohol von 1,5 Prozent bei Rot über eine Ampel gefahren und wurde von der Polizei angehalten. Fortan hatte sie Lehraufträge und Gastprofessuren, war Mitherausgeberin des evangelischen Monatsmagazins, wurde 2016 von Sigmar Gabriel (SPD) für das Bundespräsidenten-Amt vorgeschlagen, lehnte eine Kandidatur aber ab. Seit 2012 ist sie Botschafterin der EKD Deutschland.

Und dabei sein lohnt sich. Fandel schafft es als Moderator eine Atmosphäre zu schaffen, die an ein Wohnzimmer erinnert: persönlich, privat, direkt. Und dann gibt es wirklich Einblicke. Deshalb möchte er auch mit seiner Veranstaltungsreihe nicht an einen größeren Ort wie etwa die Stadthalle wechseln: „Das hatte ich einmal und mir geschworen: nie wieder. Das ganze Konzept funktioniert nicht, wenn diese Nähe fehlt.“

Die will er auch zu Margot Käßmann aufbauen. Für Fandel eine „außergewöhnliche, in vielerlei Hinsicht inspirierende und vorbildliche Frau“. Die langjährige Bischöfin der evangelischen Landeskirche Hannovers und spätere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) ist für Fandel „eine Alice Schwarzer der Kirche“. Nicht nur, weil Käßmann als erste Frau diese Spitzenämter erobert hat, sondern auch, weil sie sich in ihrer unbequemen, unangepassten Art für für ihre Überzeugung stark macht – auch was Frauen in der katholischen Kirche angeht.

Ein Thema, das Fandel auf jeden Fall ansprechen will. Und natürlich auch, die Hintergründe ihres Rücktritts, der 2010 bundesweit für Schlagzeilen und Debatten sorgte. „Sie ist nach ihrer Alkoholfahrt mit dieser menschlichen Schwäche so geradlinig, offen, ehrlich und konsequent umgegangen, dass sie im Nachgang nichts von ihrer Beliebtheit in der Öffentlichkeit eingebüßt hat“, sagt Fandel.

Ihr Fehler habe die Führungsämter, die sie inne hatte, beschädigt und sie könne diese nicht mehr mit der notwendigen Autorität ausüben, begründete sie damals ihren Rücktritt. Später wurde sie gebeten, erneut als Landesbischöfin zu kandidieren, sie schlug es aus – ähnlich wie auch eine Kandidatur als Bundespräsidentin. Heute hat sie sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

„Bemerkenswert unangepasst“ sei Käßmann, sagt Fandel. Eine, die niemanden nach dem Mund redet. Vor zwei Jahren hatte Fandel Käßmann schon mal eingeladen. Damals hat sie sich gerade in den Ruhestand verabschiedet und abgelehnt, weil sich nun für sie erst mal alles fügen müsse in dem neuen Lebensabschnitt. Auch darüber will Fandel ins Gespräch kommen: „Sie schreibt ja sehr beherzt über das Älterwerden.“ Wenn der Tod näher rückt, ist es für einen Gläubigen einfacher damit umzugehen? Das und vieles mehr wird Thema sein. Oder es läuft anders. Denn auch das macht die Reihe „Einblicke“ aus. Nichts ist bis ins letzte Detail geplant. Ein Gespräch, das Raum für Überraschungen lässt.

ARCHIV - 23.04.2015, Bayern, Nürnberg: Margot Käßmann, frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) lächelt. Am 03.06.2018 wird Käßmann 60 Jahre alt. (zu dpa: «Theologin und «Bischöfin der Herzen» Margot Käßmann wird 60» vom 01.06.2018) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Daniel Karmann