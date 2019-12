Völkerverständigung : Maria aus Costa Rica sucht eine Gastfamilie in Bitburg

Maria aus Costa Rica sucht eine Gastfamilie in Bitburg

Bitburg Die weltweit aktive gemeinnützige Organisation AFS sucht Gasteltern für Austauschschüler in der Region.

Geborgenheit und Sicherheit schenken während des Schüleraustauschs und dabei selbst eine bereichernde Erfahrung machen: Ab Februar 2020 haben Familien in Bitburg und Umgebung wieder die Möglichkeit, ein internationales Gastkind für ein halbes oder ganzes Schuljahr bei sich zu Hause aufzunehmen.

Rund 100 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren kommen mit dem gemeinnützigen Verein AFS nach Deutschland, um hier in einer Gastfamilie Land und Leute kennenzulernen und sich persönlich weiterzuentwickeln. In vielen Gastfamilien entstehen dabei lebenslange Freundschaften zwischen den Kulturen. Maria, 18, aus Costa Rica beschreibt sich als vielseitige und eigenständige Person: „Ich reise gern und finde es spannend, fremde Landschaften zu entdecken.“ Auch sie wird demnächst nach Deutschland kommen und sucht für ihren Aufenthalt in Bitburg noch eine Gastfamilie.